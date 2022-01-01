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مناقشة تعيين نائب عام جديد خلفًا لأفيحاي مندلبليت

الأحد 12 ديسمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناقشة تعيين نائب عام جديد خلفًا لأفيحاي مندلبليت



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن لجنة اختيار النائب العام الإسرائيلية برئاسة رئيس المحكمة العليا المتقاعد آشر جرونيس، ستجتمع اليوم الأحد للمرة الأولى بعد انتهاء الجمعية قبل أسبوعين، لتعيين نائب عام جديد خلفًا لأفيحاي مندلبليت.
 
وأوضحت الصحيفة، أن المحامية الإسرائيلية غالي باهراف ميارا، هي المرشحة البارزة لشغل منصب النائب العام خلفًا لمندلبليت.
 
وأشارت إلى أن ميارا كانت قد عملت سابقًا لمدة ثماني سنوات في منصب المدعي العام في تل أبيب.
 
وأضافت أن المرشحين الآخرين المتوقع أن يخضعوا لاختبار اللجنة، هم الخبير في القانون الدستوري والإداري والجنائي البروفيسور أرييل بندور، ونائب المدعي العام راز نزري، والمحامي العسكري السابق الجنرال شارون آفيك.
 
وبحسب الصحيفة، قال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر: إن الوقت قد حان لتعيين مستشار قانوني جديد للحكومة، شريطة أن يستوفي المعايير المهنية والمهارات الخاصة المطلوبة.
 
وأكدت الصحيفة، أن النائب العام أفيحاي مندلبليت، سيغادر منصبه في الأول من شباط/ فبراير العام المقبل، ليُنهي بذلك فترة ست سنوات قضاها في هذا المنصب.

#النائب العام الإسرائيلي #آشر جرونيس #أفيحاي مندلبليت #اسرائيل

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