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جراد: فوز "فتح" في كافة المجالس المحلية بطولكرم يعد انتصارا ديمقراطيا

الأحد 12 ديسمبر 2021 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
جراد: فوز "فتح" في كافة المجالس المحلية بطولكرم يعد انتصارا ديمقراطيا



رام الله / سما /

قال أمين سر حركة فتح/ إقليم طولكرم إياد جراد، إنّ فوز حركة "فتح" في كافّة المجالس المحليّة التابعة للمحافظة يعد انتصارا ديمقراطيا، وجاء نتيجة القناعة الشعبيّة بنهج الحركة الوطني والسياسي، الذي أسّس قواعده الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ويمثّله الرئيس محمود عبّاس.

وأكد جراد في حديث لإذاعة "موطني"، اليوم الأحد، أنّ قائمة "فتح" حقّقت انتصارًا كبيرا في بلدتي (عتيل) و(دير غصون)؛ رغم المنافسة المحتدمة، مبينًا أنّها أخذت على عاتقها خدمة شعبنا الفلسطينيّ، والمحافظة على النسيج الاجتماعيّ والسّلم الأهليّ.

وأضاف، أنّ الانتخابات هي جزءٌ من النضال الوطنيّ، واصفًا العمليّة الانتخابيّة بـ"العرس الوطنيّ".

وعبّر جراد عن ألمه جرّاء حرمان الشعب الفلسطينيّ من المشاركة في الانتخابات المحليّة، وممارسة حقّه بالانتخاب والاقتراع في قطاع غزة، موضحًا أنّ ما فعلته (حماس) يؤكّد رفضها للديمقراطيّة كمبدأ.

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