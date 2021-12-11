في أول ظهور لها بعد طلاقها.. شيرين حليقة الرأس

وكالات / سما /

فاجأت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها، بعد أن ظهرت اليوم لأول مره خلال حفل غنائي أقيم في دبي وهي حلقية الرأس تماماً.

وعبر متابعو الفنانة المصرية، التي أعلنت قبل أيام عن طلاقها من المنتج حسام حبيب، عن تضامنهم معها بعدما ظهرت بدون شعر، مؤكدين أن تصرفها بحلق شعرها هو تعبير تلقائي عن الصدمة التي تعرضت لها.

في المقابل، رحب البعض بلوك شيرين، معبرين عن إعجابهم الشديد بشكلها الجديد، مؤكدين أنه مناسب لملامحها البريئة.

واستهجن آخرون ردود الفعل السلبية حول قيام شيرين بحلق شعرها كليا، مشيرين إلى أن ما حدث يعبر عن رغبة كبيرة لديها بالانطلاق نحو حياة جديدة

وطالبت شيرين في بداية حفلها، اليوم الجمعة، جمهورها بتقبل شكلها الجديد.