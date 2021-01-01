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ربة منزل تقتل زوجها في الدقهلية بعد 3 شهور زواج

الأحد 12 ديسمبر 2021 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ربة منزل تقتل زوجها في الدقهلية بعد 3 شهور زواج



وكالات / سما /

لقي سائق ميكروباص في محافظة الدقهلية مصرعه، أمس السبت، على يد زوجته في قرية المنيل التابعة لمركز الستاموني، وذلك لخلاف نشب بينهما بسبب مصاريف البيت، حيث أصابته الزوجة بجرح نافذ بالصدر، وهربت إلى بيت أهلها، وتمكنت مباحث مركز الستاموني من إلقاء القبض على الزوجة، وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، ونقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أن زواجهما لم يمر عليه سوى 3 شهور فقط.

العثورعلى الزوج مصابا بطعنة بالصدر
تبلغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ أهالي قرية «المنيل» بدائرة المركز، بالعثور على سائق ميكروباص مصابا بجرح نافذ بالصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

مصرع الزوج ونقل جثته للتشريح
انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «عبدالخالق هشام عبدالخالق محمد البيلي»، 25 سنة، سائق ميكروباص، من قرية المنيل مركز الستاموني، وتبين إصابته بجرح نافذ بالصدر من الأمام، واتهمت أسرة المجني عليه، زوجته بإصابته، وهربت إلى بيت أهلها.

القبض على الزوجة: قتلته بسبب مصاريف البيت
وتمكنت مباحث مركز الستاموني من إلقاء القبض على الزوجة، وتدعى «فاطمة. ا.»، ربة منزل، واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف مع زوجها على مصاريف البيت، وأكدت أنهما متزوجان منذ 3 شهور فقط، وما زلا عرسين، إلا أن الخلافات كانت مستمرة بينهما بسبب مصاريف المنزل.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها، وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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