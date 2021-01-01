شقيقتان في السبعين من عمرهما تلتقيان لأوّل مرّة

وكالات / سما /

التقت شقيقتان في السبعين من العمر مع بعضهما البعض لأوّل مرّة في دنفر في الولايات المتحدة الأميركية عن طريق شبكة الإنترنت.

وفي التّفاصيل، فاكتشفت هارييت كارتر (76 عاماً) التي تمّ تبنّيها عند الولادة أنّ ليندا هوفمان (73 عاماً) شقيقتها بعدما تسجّلتا مؤخراً في "Ancestry.com" وقامتا باختبارات للحمض النووي.

ومن جهتها، قالت هوفمان إن والديها لم يخبراها بأنّ لديها شقيقة تكبرها بالسّن وأشارت إلى أنّها تلقّت رسالة من هارييت جاء فيها:" أعتقد أننا أقرباء. لقد جاءت نتيجة الإختبارات متطابقة 100 في المئة" حتّى تأكدتا من صلة القرابة بينهما.

وبالفعل، تعرفت الشقيقتان على بعضهما البعض عبر الهاتف أثناء الوباء وتمكنتا أخيرًا من الالتقاء وجهًا لوجه هذا الأسبوع في مطار دنفر الدولي.

وأعربت الشقيقتان عن فرحتهما وقالتا إنّهما لا تركزان على الوقت الذي ضاع بل على الوقت المتبقي من حياتهما.