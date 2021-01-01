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مضرب منذ 118 يوما: الأسير أبو هواش لا يزال محتجزا في عيادة "سجن الرملة"

الأحد 12 ديسمبر 2021 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ ثمانية عشر يومًا بعد المئة لا يزال محتجزًا في عيادة "سجن الرملة"، التي تفتقر لأدنى مقومات الرعاية الصحية؛ الأمر الذي يتهدد حياته.

وأكَّد عبد ربه في حديث إذاعي، اليوم الأحد، تهرب إدارة سجون الاحتلال من جهازها القضائي، ورفضها البت في قرار نهائي حول تعليق اعتقاله الإداري، والإفراج عنه، أو نقله إلى إحدى المستشفيات المدنية.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال يمارس سياسة المماطلة في البت في قضيته، بهدف كسر إرادته، وإخضاعه لسياستهم، مؤكدا أنَّ عدم الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين هي سياسة مقصودة لكبح أيِّ محاولات للإضراب عن الطعام، ووضع حد لها.

#سجن الرملة #هشام أبو هواش #هيئة الأسرى #هيئة شؤون الأسرى

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