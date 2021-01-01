"كورونا" عالميا: 5 ملايين و320 ألف وفاة و270 مليونا و71 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 320 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 270 مليونا وما يزيد على 71 ألف إصابة، تعافى منهم 242 مليونا وأكثر من 866 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 222 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 509 آلاف و345 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5770 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,171 وفاة)، وبولندا (486 وفاة)، وأميركا (446 وفاة)، وأوكرانيا (446 وفاة)، والهند (306 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (57,414 إصابة)، وبريطانيا (54,073 إصابة)، وفرنسا (53,720 إصابة)، وألمانيا (37,542 إصابة)، وروسيا (30,288 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (817,789 وفاة)، والبرازيل (616,859 وفاة)، والهند (475,434 وفاة)، والمكسيك (296,620 وفاة)، وروسيا (289,483 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (50,762,671 إصابة)، والهند (34,690,510 إصابات)، والبرازيل (22,188,179 إصابة)، وبريطانيا (10,771,444 إصابة)، وروسيا (10,016,896 إصابة).