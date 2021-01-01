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مصرع طفل بعد أسبوع من وفاة والده بحادث سير شمال قطاع غزة

الأحد 12 ديسمبر 2021 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل بعد أسبوع من وفاة والده بحادث سير شمال قطاع غزة



غزة/ سما /

 لقي الطفل سعدي حمودة ولود (عام واحد)، اليوم الأحد، مصرعه، جراء تعرضه للدهس من قبل “تركتور” زراعي في منطقة بئر النعجة غرب شمال قطاع غزة.

وبحسب دائرة مرور غزة، فإنه تم فتح قضية في الحادث، وحجز “التركتور” وتوقيف سائقه (ع، ن) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وكان والد الطفل، الشاب حمودة طليع ولود (25 عامًا)، توفي في الثالث من الشهر الجاري، إثر حادث سير آخر جراء تصادم دراجة نارية مع شاحنة بمنطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء حوادث السير في قطاع غزة إلى 8 وفيات منذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي حتى اليوم.

#حادث سير #شمال غزة

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