جرت بسلاسة ونجحت بشكل مميز.. لجنة الانتخابات تعلن نتائج الانتخابات المحلية

رام الله / سما /

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر بعد ظهر اليوم الأحد، نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021 والتي جرت في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية، حيث تضمنت النتائج عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها كل قائمة، إضافة إلى أسماء الفائزين.

وقال الدكتور حنا ناصر في المؤتمر الصحفي الذي عقد في المركز الإعلامي داخل مقر اللجنة بمدينة البيرة، إن نسبة الاقتراع النهائية في المرحلة الأولى بلغت 66.14% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405,687، مبيناً أن هذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين المتواجدين داخل المراكز من الإدلاء بأصواتهم.

ولفت إلى أن عدد المقترعين الإجمالي وصل إلى 268,318، وبلغت نسبة الأوراق الصحيحة منها 96.5%، ونسبة الأوراق البيضاء 1.01% والأوراق الباطلة 2.43%.

وأضاف الدكتور ناصر بأن لجنة الانتخابات اجتمعت صباح اليوم في مقرها العام بمدينة البيرة وعبر جهاز الربط التلفزيوني مع مكتبها في غزة، ونظرت في كافة الشكاوى والتقارير المقدمة من هيئات الرقابة، حيث رأت اللجنة أن أياً من هذه الشكاوى لا تؤثر على نتائج الانتخابات. وقد أقرت اللجنة النتائج الرسمية للانتخابات، والتي صدرت بعد أن أنهت طواقم اللجنة عملية فرز الأصوات، وإدارة البيانات وتوزيع المقاعد.

ويتبين من النتائج أن نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت 70.86% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها والبالغة 1,503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14%.

كما أعلنت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي أسماء القوائم ومرشحيها الفائزين بالتزكية في 162 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة انتخابية واحدة مكتملة.



يذكر أن قانون انتخاب الهيئات المحلية يعطي اللجنة مدة 72 ساعة لإعلان النتائج، إلا أنها قامت بكل ما يلزم لإعلان النتائج خلال أقل من 24 ساعة، لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها وإتاحة المجال للطعن فيها، حيث يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الانتخابات، وذلك أمام محكمة الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها إليها، وتكون قراراتها نهائية وملزمة، بحيث يتم بعدها نشر النتائج النهائية، وتسلم إلى وزارة الحكم المحلي.

الجدول الزمني للمرحلة الثانية

من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة الانتخابات في المؤتمر الصحفي نفسه عن انطلاق الاستعدادات لعقد المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم 26 آذار 2022. حيث ستبدأ عملية تسجيل الناخبين يوم 8 كانون ثاني 2022، وسيفتح باب الترشح للانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية يوم 8 شباط، وتبدء الدعاية الانتخابية للقوائم المرشحة يوم 13 آذار. وبين الدكتور ناصر بأن الاقتراع للمرحلة الثانية سيجري في 66 هيئة محلية تمثل البلديات من الفئتين (أ) و (ب)، وجميع الهيئات المحلية في قطاع غزة، والبالغ عددها 25 هيئة.

وبانتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الأولية، تتقدم اللجنة بالشكر من كافة المواطنين الذين شاركوا بالعملية الانتخابية، والسادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الداخلية وجهاز الشرطة، وهيئة الشؤون المدنية والارتباط العسكري، وممثلي وسائل الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية، والمراقبين المحليين والدوليين، كما تقدم اللجنة شكر خاص لجميع طواقم اللجنة على ما بذلوه من جهد لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة نفتخر بها جميعاً.

و قال ناصر "إن عملية الانتخابات نجحت بشكل مميز، وجرت بسلاسة".

ونوه إلى أنه لم تسجل أي شكاوي تؤثر على سير العملية الانتخابية.

يتبع..