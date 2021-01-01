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"يوتيوب" تصدر قائمة بأبرز المؤثرين العرب في 2021

الأحد 12 ديسمبر 2021 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يوتيوب" تصدر قائمة بأبرز المؤثرين العرب في 2021



وكالات / سما /

أصدرت شركة يوتيوب قائمتها السنوية للمحتوى الأكثر تفاعلاً، وأبرز المؤثرين في العالم لعام 2021، والتي تضمنت قسما خاصاً للمحتوى العربي.

وتصدر اليوتيوبر الكويتي حسن سلمان، المعروف بـ"أبو فلة"، قائمة صناع المحتوى العرب الأنجح على "يوتيوب" عام 2021، بعدما حصدت قناته أكثر من 22 مليون مشترك.

واشتهر أبو فلة بمبادراته الخيرية التي أكسبت قناته انتشارا واسعا في العالم العربي، أبرزها جمع مبلغ مليون دولار أمريكي لصالح اللاجئين والنازحين السوريين، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، خلال بث مباشر استمر لمدة 28 ساعة.

وجاء في المرتبة الثانية كل من الثنائي أنس وأصالة، والثنائي عصومي ووليد، بالإضافة إلى الرحالة جو حطاب في المرتبة الرابعة.

وتضمنت القائمة أيضاً قائمة المقاطع الأكثر تأثيراً (ترندنغ) على يوتيوب، حيث حل الزوجان أنس وأصالة في المرتبة الأولى من خلال مقطع فيديو يحكي أجواء ولادة أصالة، بمجموع مشاهدات بلغ أكثر من 19 مليون مشاهدة حتى لحظة تحرير الخبر.

 

كما حل فيديو لخروج مؤسس قناة "طيور الجنة"، الأردني خالد مقداد، والد كل من عصومي ووليد، من المستشفى، في المرتبة الثانية بمعدل 18 مليون مشاهدة، في حين جاء فيديو الرحالة جو حطاب المتضمن قصة عمالقة مصريين ثالثا، بعدما نجح في حصد 22 مليون مشاهدة.


وخصصت "يوتيوب" قائمة خاصة بالنجوم الصاعدين، تصدرها نجم الألعاب الأردني عبود، تلاه التوأمان "سوبر سيستر" ثم الثنائي "لوكو فريندز"، كما أضافت قائمة عربية خاصة بمقاطع "شورتس"، للفيديوهات القصيرة، والتي تصدرها محتوى "شارع العلوم"، ثم سلسلة "ناصر حكاية"، ثم غرائب "أوشا صلاح".

#يوتيوب #المؤثرين #العرب #العالم #المحتوى العربي

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