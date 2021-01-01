منصور عباس: أتعرض لتحريض مستمر من اليمين المتطرف

القدس المحتلة / سما /

قال منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، إنه يتعرض لتحريض مستمرّ من قبل اليمين المتطرف وعلى رأسهم ايتمار بن غفير وقبله بنيامين نتنياهو، وذلك لنزع الشرعية عن القائمة الموحدة بهدف وقفها عن العمل وخدمة المجتمع العربي.

وأكد منصور عباس خلال لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، أنه سيفشل جميع هذه المخططات.

وأضاف أن “هذه الأوساط تحرض أيضًا على الأهالي في النقب بحجة مكافحة العنف والجريمة”، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يسعون إلى نشر الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد.

وحول وضع النقب، قال عباس إن “رؤيتنا هي الاستمرار للاعتراف بكافة القرى غير المعترف بها في النقب”، موضحًا أن قائمته تعمل على توفير مراكز خدمات لجميع القرى من خلال الخطة الخماسية.

وتابع أنه يبذل جهدًا للعمل على عدم هدم البيوت وعدم ترحيل أي شخص من بيته، بالإضافة إلى العمل على تطوير القرى العربية وتحصيل حقوق الأهالي من خلال متابعة قضايا الزراعة والعمل والتشغيل بالتعاون مع المجالس الإقليمية والجهات المسؤولة.