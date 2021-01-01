شرطة البلديات تُغلق 9 نقاط عشوائية لتعبئة الغاز بخانيونس

خانيونس / سما /

أغلقت شرطة البلديات في محافظة خان يونس، بالتعاون مع لجنة الأمن والسلامة في بلدية خان يونس 9 نقاط عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي لمخالفتها للنظام وشروط السلامة العامة.

وذكر المقدم طلعت عصفور مدير شرطة بلديات المحافظة أن "شرطة البلديات" شاركت موظفي بلدية خان يونس في إغلاق النقاط التسعة، ضمن جهودها المكثفة لإغلاق جميع النقاط العشوائية التي تضر بالمواطنين وتتسبب بالخطر.

ودعا المقدم عصفور كافة أصحاب المهن والحرف الخطرة المخالفين إلى تصويب أوضاعهم وفق المواصفات المطلوبة، من جهات الاختصاص؛ حفاظًا على أمن وسلامة والمواطنين، ومنعاً لوقوع الحوادث نتيجة التعبئة غير الآمنة للغاز.