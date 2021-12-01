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شاهد.. تعادلان قاتلان بالممتاز.. وفوزان صعبان بالأولى

الأحد 12 ديسمبر 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. تعادلان قاتلان بالممتاز.. وفوزان صعبان بالأولى



غزة / سما /

خطف شباب خانيونس تعادلا قاتلا من "أنياب" خدمات رفح (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم "الأخضر" الرفحي عبر هلال الغواش (53), قبل أن يتعادل "النشامى" عن طريق عمر أبو عبيدة (95).

الأهلي الفلسطيني – غزة الرياضي (1-1)

واحتكم الأهلي الفلسطيني للتعادل مع غزة الرياضي (1-1).

وبادر "العميد" بالتسجيل عن طريق أحمد أبو عبيد (54), لكن الأهلي تعادل عبر محمد بركات (95).

الدرجة الأولى

وفي دوري الأولى, تفوق شباب الزوايدة على نظيره خدمات جباليا (1-0), وبنفس النتيجة فاز الجلاء على منافسه خدمات خانيونس.

الدرجة الثالثة

ولحساب دوري الثالثة فرع "غزة والشمال", انتصر المغراقة على السلام (2-0), وتعادل حطين مع الشمس (2-2), فيما فاز الشافعي على شباب المغازي (3-2) في فرع "الوسطى والجنوب".

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