لجنة إسرائيلية تقرر بشكل نهائي رفع الأمن عن عائلة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بشؤون الأمن العام، اليوم الأحد، رفع الحراسة الأمنية عن عائلة رئيس الوزراء السابق، وزعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن جلسة عقدت هذا الصباح بناءً على طلب نتنياهو إبقاء الأمن على زوجته سارة ونجليه يائير وأفنير، إلا أن اللجنة قررت الالتزام بقرار سابق اتخذته برفع الحراسة بعد 6 أشهر من انتهاء عمله في منصبه كرئيس للوزراء، والتي تنتهي غدًا فعليًا.

وحضر الجلسة ممثلون عن جهاز “الشاباك” للتوضيح فيما إذا كان هناك أي تهديدات فعلية تتعرض لها عائلة نتنياهو، إلا أنه لم يتم التوصية باستمرار توفير الأمن لها.

وكانت اللجنة في يوليو/ تموز الماضي، قلصت توفير الحماية الأمنية لعائلة نتنياهو من عام إلى ستة أشهر.

وخلال الأيام الماضية وحتى مساء أمس، كان نتنياهو يناشد ويطالب بمواصلة حماية عائلته بحجة أن حياتها في خطر حقيقي وأنهم قد يتعرضون للأذى بسبب تهديدات داخلية وأخرى خارجية.

القدس