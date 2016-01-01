27 ألف يهوديًا هاجروا إلى إسرائيل في 2021

القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية بنينا شطا، إنه بحلول نهاية العام الجاري سيكون عدد المهاجرين اليهود الذين وصلوا إسرائيل، 27 ألف مهاجر جديد، مقارنة بـ 22 ألف وصلوا العام الماضي.

واعتبرت شطا خلال كلمة في المؤتمر السنوي لمنظمة الجالية الإسرائيلية الأمريكية IAC في ميامي، أن هذا العام يعتبر جيدًا جدًا مقارنة بالسنوات العادية التي لم يكن فيها أي انتشار لفيروس كورونا.

وأضافت “نحن نشهد قفزة مهمة في طلب الهجرة، خاصة من فرنسا والولايات المتحدة”. وأضافت:”لقد تجاوزنا الهدف؛ هذه سنة جيدة جدًا”.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل في عام 2021 يماثل عدد الذين وصلوا في 2016، وفي عام 2017 كان العدد أعلى قليلًا ووصل 29 ألفًا، وفي 2018، وصل 30 ألفًا، بينما في عام 2019 كانت الذروة بـ 35 ألف مهاجر.

وخلال العام الجاري كان هناك ارتفاعًا بنسبة 50% في عدد المهاجرين من الأرجنتين، مقارنةً بالعام الماضي، و34% من الولايات المتحدة مقارنةً بالعام السابق، فيما سجلت فرنسا قفزة بـ 41%.