  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

27 ألف يهوديًا هاجروا إلى إسرائيل في 2021

الأحد 12 ديسمبر 2021 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
27 ألف يهوديًا هاجروا إلى إسرائيل في 2021



القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية بنينا شطا، إنه بحلول نهاية العام الجاري سيكون عدد المهاجرين اليهود الذين وصلوا إسرائيل، 27 ألف مهاجر جديد، مقارنة بـ 22 ألف وصلوا العام الماضي.

واعتبرت شطا خلال كلمة في المؤتمر السنوي لمنظمة الجالية الإسرائيلية الأمريكية IAC في ميامي، أن هذا العام يعتبر جيدًا جدًا مقارنة بالسنوات العادية التي لم يكن فيها أي انتشار لفيروس كورونا.

وأضافت “نحن نشهد قفزة مهمة في طلب الهجرة، خاصة من فرنسا والولايات المتحدة”. وأضافت:”لقد تجاوزنا الهدف؛ هذه سنة جيدة جدًا”.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل في عام 2021 يماثل عدد الذين وصلوا في 2016، وفي عام 2017 كان العدد أعلى قليلًا ووصل 29 ألفًا، وفي 2018، وصل 30 ألفًا، بينما في عام 2019 كانت الذروة بـ 35 ألف مهاجر.

وخلال العام الجاري كان هناك ارتفاعًا بنسبة 50% في عدد المهاجرين من الأرجنتين، مقارنةً بالعام الماضي، و34% من الولايات المتحدة مقارنةً بالعام السابق، فيما سجلت فرنسا قفزة بـ 41%.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل ومشاهد تعرض لأول مرة عن عملية "نفق الحرية" (فيديو)

ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

ليست إيران.. وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة

لا تسوية سياسية مع الفلسطينيين..غانتس: تعليمات للجيش بالاستعداد عمليا للتحدي الإيراني

السعودية تشهد غدا حدثا هو الأول من نوعه منذ أكثر من 70000 عام

أسعار صرف العملات

غمازات غزة…عمليات تجميلية لابتسامات جذابة تخفف من المعاناة (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

"حماس": الاتصالات مع مصر مستمرة ووفد هندسي مصري يصل القطاع اليوم

20211212103915

إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها.. ما علاقة نجل الرئيس عباس ؟

الصحة بغزة: تسجيل 5 حالات وفاة و74 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قناة عبرية: غانتس ابلغ الامريكيين انه من المستحيل التوصل الى تسوية مع الرئيس عباس

صحيفة: الرئيس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل ودول اقليمية تمرر له هذه الرسالة ..

الاتصالات الفلسطينية