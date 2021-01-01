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المبادرة الوطنية تهنئ الفائزين والفائزات من أعضائها وأنصارها في المجالس المحلية

الأحد 12 ديسمبر 2021 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وجهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التحية لأعضائها وأصدقائها ومناصريها وحلفائها على النجاحات المميزة والبارزة التي حققوها في الدورة الأولى من الانتخابات المحلية، وعاهدت جماهير شعبنا التي صوتت للقوائم التي شاركت فيها على الالتزام ببرنامجها و تكريس طاقات أعضائها وعضواتها في المجالس المحلية لخدمة صمود و تطوير البلدات والقرى التي نجحت فيها و تلبية احتياجات سكانها.


وأكدت حركة المبادرة الوطنية على أهمية عقد الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في موعدها دون إبطاء بحيث تشمل الانتخابات جميع مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة.


وأعادت المبادرة الوطنية تأكيد موقفها بأن الانتخابات البلدية ليست بديلا للانتخابات التشريعية والرئاسية و للمجلس الوطني الفلسطيني، وأن المطلوب تحديد موعد سريع لإجراء هذه الانتخابات لمعالجة الأزمة السياسية والتشريعية الداخلية، ولتحقيق الديمقراطية والوحدة الوطنية.

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