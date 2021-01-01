الصحة بغزة: تسجيل 5 حالات وفاة و74 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل خمس حالات وفاة و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 60 حالة، بعد إجراء 465 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي تراكمي للمصابين 188393 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1575 حالة، واجمالي المتعافين 185151 حالة.

وبينت أن اجمالي الوفيات 1667وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 518471 شخصا.