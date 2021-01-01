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مستوطنون يحطمون عددا من مركبات المواطنين في القدس

الأحد 12 ديسمبر 2021 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

حطم مستوطنون، الليلة الماضية، عددا من مركبات المواطنين وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن عشرات المستوطنين حطموا عددا من المركبات، بالحجارة والأدوات الحادة، وحاولوا إحراقها.

وأوضح المحامي المقدسي حمزة قطينة : "أنه بحدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل، قام نحو ثلاثين مستوطنا بتكسير وتخريب نحو 13 مركبة في شوارع القدس، وللمرة الثانية خلال بضعة أشهر/ يتم تكسير مركباتنا أنا واخوتي وابناء عمي في شارع نابلس".

وأضاف قطينة: "هذه العصابات تعمل بشكل منظم تحت أعين شرطة الاحتلال، وتتجول بالشوارع بأعداد كبيرة في كل ليلة، وتنفذ اعتداءاتها بحق كل ما هو فلسطيني في المكان، وشرطة الاحتلال لا تحرك ساكناً، بل وتمنحهم غطاءً قانونيًّا للاستمرار في اعتداءاتهم".

#القدس #مستوطنون

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