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الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الثالث 2021

الأحد 12 ديسمبر 2021 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الثالث 2021



رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية بلغ 2,855 رخصة خلال الربع الثالث من العام 2021، منها 1,777 رخصة أبنية جديدة.

وأوضح، في تقريره صدر عنه بهذا الخصوص، اليوم الأحد، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الثالث من العام 2021 ارتفع بنسبة 8% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، كما سجل ارتفاعاً قدره 45% مقارنة بالربع المناظر من العام 2020، حيث ارتفعت عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 7% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، وارتفعت بنسبة 31% مقارنة بالربع المناظر من العام 2020.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1,282 ألف متر مربع، منها 1,012 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و270 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,758 وحدة سكنيـة مساحاتها 947 ألف متر مربع، منها 4,431 وحدة سكنية جديدة مساحتها 736 ألف متر مربع، و1,327 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 211 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 13% خلال الربع الثالث من العام 2021 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، وبنسبة 56% مقارنة بالربع المناظر من العام 2020.

#الإحصاء الفلسطيني #رخص الأبنية

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