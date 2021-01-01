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الاحتلال يصيب شابا بجروح خطيرة أثناء اعتقاله جنوب الخليل

الأحد 12 ديسمبر 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب شاب من خربة قلقس جنوب الخليل، اليوم الأحد، بجروح وصفت بالخطيرة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب بشكل وحشي، بعد دهم منزل عائلته.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة عبد السلام سلهب، وفتشته، واعتدت على أفراد العائلة بشكل وحشي، واعتقلت نجلها أحمد عبد السلام سلهب، بعد الاعتداء عليه بالضرب في منطقة الرأس، وجرى نقله الى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا يعود لأقرباء المعتدى عليهم، واعتقلت الشاب أنس محمود عبد السلام سلهب.

ويتعرض أهالي خربة قلقس المحاذية للشارع الالتفافي ومستوطنة "حاجاي" الى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

#الاحتلال #الخليل

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