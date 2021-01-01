  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 12 ديسمبر 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.  

"يديعوت أحرونوت": 

- التطعيم الرابع: مطلع العام القادم ومسؤول كبير بوزارة الصحة: القرار سُيتخذ قريبا 

- الموجة الخامسة من "كورونا" 

- المرشحة لمنصب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية جالي بهرب مياره 

- عاصفة شتم ترمب لنتنياهو: مصادر في الليكود تؤكد ان نتنياهو محرج جدا من شتمه لكنه لم يفاجأ 

- العثور على خطة جاهزة بمكتب ترمب بالبيت الأبيض لإعلان الانقلاب على نتائج الانتخابات 

- محادثات غانتس في الولايات المتحدة: اجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحاكي قصف المفاعل النووية الإيرانية ولكن في واشنطن يريدون التوصل لاتفاق عبر الدبلوماسية وضرب ايران "الحل الأخير" 

- انفجار مخزن للسلاح لحماس في البرج الشمالي بمدينة صور 

- نتنياهو يطالب بتمديد الحراسة على زوجته وأولاده لأنهم يتعرضون للتهديد

- شمعون شيفر يكتب: طلب الحراسة لعائلة نتنياهو وقاحة 

"معاريف": 

- الاعصار في الولايات المتحدة: ليلة الهدم والموت 

- غانتس: أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد لعملية عسكرية ضد النووي الإيراني 

- مصدر في الولايات المتحدة: لا يوجد فيتو أميركي على عملية عسكرية إسرائيلية 

- في طهران: لا تغيّر بالموقف الإيراني ولن نقبل بأقل من الاتفاق عام 2015 

- مسؤول عسكري إيراني يهدد بتدفيع الثمن في حال العدوان 

- نتنياهو يطالب بتمديد الحراسة على أفراد عائلته بحجة تعرضهم للتهديدات وتكلفة الحراسة 300 ألف شيقل شهريا 

- تقرير قدّم لبينيت: الموجة الخامسة من كورونا 

"هآرتس": 

- إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة عشية تنفيذ عمليتين عسكريتين قبل شهرين 

- بينيت: سيتم الإعلان عن الدول الحمراء يوميا ويطالب بمضاعفة التطعيم بعشرة أضعاف كل يوم 

- نتنياهو يدعي انه تم اغتيال الوزير زئيفي بعد رفع الحراسة عنه لكن ادعاءه غير دقيق 

- افتتاحية الصحيفة: دعوا الأرشيف يتكلم.. جنود الجيش نفذوا جرائم حرب عام 1948 من قتل واغتصاب وتحطيم جماجم الأطفال، وحتى اليوم ينفذ عمليات القتل ضد المدنيين الفلسطينيين

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

حماس تصدر بيانا حول حادث الانفجار في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل ومشاهد تعرض لأول مرة عن عملية "نفق الحرية" (فيديو)

ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

ليست إيران.. وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة

تهديد صريح من الصين لأميركا: سنهاجم قواتكم في هذه الحالة

لا تسوية سياسية مع الفلسطينيين..غانتس: تعليمات للجيش بالاستعداد عمليا للتحدي الإيراني

السعودية تشهد غدا حدثا هو الأول من نوعه منذ أكثر من 70000 عام

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: غانتس ابلغ الامريكيين انه من المستحيل التوصل الى تسوية مع الرئيس عباس

صحيفة: الرئيس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل ودول اقليمية تمرر له هذه الرسالة ..

الرئيس

ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

قيادي بحماس يتحدث عن تفاهمات التهدئة وإعمار غزة: المقاومة تملك أوراقا قوية ومطمئنة

غانتس

غانتس يعرض على الأمريكيين جدولا زمنيا يحتاجه الجيش الإسرائيلي قبل مهاجمة إيران

الاتصالات الفلسطينية