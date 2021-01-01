أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.
"يديعوت أحرونوت":
- التطعيم الرابع: مطلع العام القادم ومسؤول كبير بوزارة الصحة: القرار سُيتخذ قريبا
- الموجة الخامسة من "كورونا"
- المرشحة لمنصب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية جالي بهرب مياره
- عاصفة شتم ترمب لنتنياهو: مصادر في الليكود تؤكد ان نتنياهو محرج جدا من شتمه لكنه لم يفاجأ
- العثور على خطة جاهزة بمكتب ترمب بالبيت الأبيض لإعلان الانقلاب على نتائج الانتخابات
- محادثات غانتس في الولايات المتحدة: اجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحاكي قصف المفاعل النووية الإيرانية ولكن في واشنطن يريدون التوصل لاتفاق عبر الدبلوماسية وضرب ايران "الحل الأخير"
- انفجار مخزن للسلاح لحماس في البرج الشمالي بمدينة صور
- نتنياهو يطالب بتمديد الحراسة على زوجته وأولاده لأنهم يتعرضون للتهديد
- شمعون شيفر يكتب: طلب الحراسة لعائلة نتنياهو وقاحة
"معاريف":
- الاعصار في الولايات المتحدة: ليلة الهدم والموت
- غانتس: أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد لعملية عسكرية ضد النووي الإيراني
- مصدر في الولايات المتحدة: لا يوجد فيتو أميركي على عملية عسكرية إسرائيلية
- في طهران: لا تغيّر بالموقف الإيراني ولن نقبل بأقل من الاتفاق عام 2015
- مسؤول عسكري إيراني يهدد بتدفيع الثمن في حال العدوان
- نتنياهو يطالب بتمديد الحراسة على أفراد عائلته بحجة تعرضهم للتهديدات وتكلفة الحراسة 300 ألف شيقل شهريا
- تقرير قدّم لبينيت: الموجة الخامسة من كورونا
"هآرتس":
- إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة عشية تنفيذ عمليتين عسكريتين قبل شهرين
- بينيت: سيتم الإعلان عن الدول الحمراء يوميا ويطالب بمضاعفة التطعيم بعشرة أضعاف كل يوم
- نتنياهو يدعي انه تم اغتيال الوزير زئيفي بعد رفع الحراسة عنه لكن ادعاءه غير دقيق
- افتتاحية الصحيفة: دعوا الأرشيف يتكلم.. جنود الجيش نفذوا جرائم حرب عام 1948 من قتل واغتصاب وتحطيم جماجم الأطفال، وحتى اليوم ينفذ عمليات القتل ضد المدنيين الفلسطينيين