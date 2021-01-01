أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

- التطعيم الرابع: مطلع العام القادم ومسؤول كبير بوزارة الصحة: القرار سُيتخذ قريبا

- الموجة الخامسة من "كورونا"

- المرشحة لمنصب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية جالي بهرب مياره

- عاصفة شتم ترمب لنتنياهو: مصادر في الليكود تؤكد ان نتنياهو محرج جدا من شتمه لكنه لم يفاجأ

- العثور على خطة جاهزة بمكتب ترمب بالبيت الأبيض لإعلان الانقلاب على نتائج الانتخابات

- محادثات غانتس في الولايات المتحدة: اجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحاكي قصف المفاعل النووية الإيرانية ولكن في واشنطن يريدون التوصل لاتفاق عبر الدبلوماسية وضرب ايران "الحل الأخير"

- انفجار مخزن للسلاح لحماس في البرج الشمالي بمدينة صور

- نتنياهو يطالب بتمديد الحراسة على زوجته وأولاده لأنهم يتعرضون للتهديد

- شمعون شيفر يكتب: طلب الحراسة لعائلة نتنياهو وقاحة

"معاريف":

- الاعصار في الولايات المتحدة: ليلة الهدم والموت

- غانتس: أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد لعملية عسكرية ضد النووي الإيراني

- مصدر في الولايات المتحدة: لا يوجد فيتو أميركي على عملية عسكرية إسرائيلية

- في طهران: لا تغيّر بالموقف الإيراني ولن نقبل بأقل من الاتفاق عام 2015

- مسؤول عسكري إيراني يهدد بتدفيع الثمن في حال العدوان

- نتنياهو يطالب بتمديد الحراسة على أفراد عائلته بحجة تعرضهم للتهديدات وتكلفة الحراسة 300 ألف شيقل شهريا

- تقرير قدّم لبينيت: الموجة الخامسة من كورونا

"هآرتس":

- إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة عشية تنفيذ عمليتين عسكريتين قبل شهرين

- بينيت: سيتم الإعلان عن الدول الحمراء يوميا ويطالب بمضاعفة التطعيم بعشرة أضعاف كل يوم

- نتنياهو يدعي انه تم اغتيال الوزير زئيفي بعد رفع الحراسة عنه لكن ادعاءه غير دقيق

- افتتاحية الصحيفة: دعوا الأرشيف يتكلم.. جنود الجيش نفذوا جرائم حرب عام 1948 من قتل واغتصاب وتحطيم جماجم الأطفال، وحتى اليوم ينفذ عمليات القتل ضد المدنيين الفلسطينيين