أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 154 هيئة بالضفة بنسبة مشاركة بلغت 65%.
كما عنونت الصحف، اجبار الاحتلال عائلة مقدسية على هدم منزلها بسلوان، وقطع مستوطنين 600 شجرة مثمرة في دير شرف.
وفي يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
- "الخارجية" تحذر أبناء شعبنا من التورط مع شبكات للاتجار بالأعضاء في اسطنبول
-الرئيس يعزي بوفاة رئيس الرابطة الهندية- العربية
-64.79% نسبة التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية
-اشتية: سنأتي إلى المرحلة الثانية في الربع الأول من العام القادم
-عساف: القيادة تخوض معركة سياسية ودبلوماسية وقانونية على مستوى العالم
-الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتياً ويشرد 20 فردا
-وفاة و133 إصابة بـ"كورونا"
-انفجار مخيم البرج الشمالي يدق جرس الإنذار حول مخاطر السلاح المتفلت
-عشرات القتلى وأضرار جسيمة في أعاصير تضرب الولايات المتحدة
-وزير العمل اللبناني: وسعت النسب وغيرت المعايير وأحافظ على إنسانية الآخرين
-أمن في مهام إنسانية
-ارتفاع على درجات الحرارة اليوم
"الأيام":
-مسؤول أمريكي: "التوصل لاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا لكن الوقت ينفذ"
-"كورونا": وفاة، و133 إصابة جديدة
-ترامب يعترف: الرئيس عباس أراد السلام على عكس نتنياهو
-هدم بناية في القدس وقطع 600 شجرة في دير شرف
-إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 154 هيئة بالضفة بنسبة مشاركة بلغت 65%
-مسؤول إسرائيلي: الأولوية للكتل الاستيطانية و"لكن لجميع المستوطنات الحق في الوجود"
-مخطط إسرائيلي جديد لبناء مستوطنتين على أراضي الجولان المحتل
-"حماس": الاتصالات مع مصر مستمرة ولم نلمس جدية الاحتلال لتنفيذ تعهداته
-"حماس" تنعى أحد نشطائها استشهد في انفجار مخيم البرج الشمالي
-إسرائيل تعرض على أمريكا جدولا زمنيا لمواجهة إيران.. غانتس: أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد عملياً
-78 قتيلا في أعاصير تضرب 5 ولايات أمريكية
-إسرائيل: 566 إصابة جديدة بـ"كورونا" وارتفاع عدد المصابين بـ"أوميكرون"
"القدس":
-وفاة بغزة و133 إصابة بكورونا في المحافظات
-566 إصابة جديدة بالوباء في إسرائيل
-افتتاح النفق الجنوبي الثاني لربط مستوطنات جنوب الضفة بالقدس
-الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها بسلوان.. مستوطنون يقطعون 600 شجرة مثمرة في دير شرف
-انتخابات الهيئات المحلية جرت في جميع محافظات الضفة ونتائجها تعلن اليوم
-ترامب: لم أنجح بتحقيق صفقة القرن لأن نتنياهو لم يرد ذلك
-مصر والجزائر تكملان عقد نصف النهائي لبطولة كأس العرب
-عقوبات أوروبية جديدة على سوريا و"جيش فاغنر" الروسي