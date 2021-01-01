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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 12 ديسمبر 2021 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 154 هيئة بالضفة بنسبة مشاركة بلغت 65%.

كما عنونت الصحف، اجبار الاحتلال عائلة مقدسية على هدم منزلها بسلوان، وقطع مستوطنين 600 شجرة مثمرة في دير شرف.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- "الخارجية" تحذر أبناء شعبنا من التورط مع شبكات للاتجار بالأعضاء في اسطنبول

-الرئيس يعزي بوفاة رئيس الرابطة الهندية- العربية

-64.79% نسبة التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

-اشتية: سنأتي إلى المرحلة الثانية في الربع الأول من العام القادم

-عساف: القيادة تخوض معركة سياسية ودبلوماسية وقانونية على مستوى العالم

-الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتياً ويشرد 20 فردا

-وفاة و133 إصابة بـ"كورونا"

-انفجار مخيم البرج الشمالي يدق جرس الإنذار حول مخاطر السلاح المتفلت

-عشرات القتلى وأضرار جسيمة في أعاصير تضرب الولايات المتحدة

-وزير العمل اللبناني: وسعت النسب وغيرت المعايير وأحافظ على إنسانية الآخرين

-أمن في مهام إنسانية

-ارتفاع على درجات الحرارة اليوم

"الأيام":

-مسؤول أمريكي: "التوصل لاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا لكن الوقت ينفذ"

-"كورونا": وفاة، و133 إصابة جديدة

-ترامب يعترف: الرئيس عباس أراد السلام على عكس نتنياهو

-هدم بناية في القدس وقطع 600 شجرة في دير شرف

-إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 154 هيئة بالضفة بنسبة مشاركة بلغت 65%

-مسؤول إسرائيلي: الأولوية للكتل الاستيطانية و"لكن لجميع المستوطنات الحق في الوجود"

-مخطط إسرائيلي جديد لبناء مستوطنتين على أراضي الجولان المحتل

-"حماس": الاتصالات مع مصر مستمرة ولم نلمس جدية الاحتلال لتنفيذ تعهداته

-"حماس" تنعى أحد نشطائها استشهد في انفجار مخيم البرج الشمالي

-إسرائيل تعرض على أمريكا جدولا زمنيا لمواجهة إيران.. غانتس: أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد عملياً

-78 قتيلا في أعاصير تضرب 5 ولايات أمريكية

-إسرائيل: 566 إصابة جديدة بـ"كورونا" وارتفاع عدد المصابين بـ"أوميكرون"

"القدس":

-وفاة بغزة و133 إصابة بكورونا في المحافظات

-566 إصابة جديدة بالوباء في إسرائيل

-افتتاح النفق الجنوبي الثاني لربط مستوطنات جنوب الضفة بالقدس

-الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها بسلوان.. مستوطنون يقطعون 600 شجرة مثمرة في دير شرف

-انتخابات الهيئات المحلية جرت في جميع محافظات الضفة ونتائجها تعلن اليوم

-ترامب: لم أنجح بتحقيق صفقة القرن لأن نتنياهو لم يرد ذلك

-مصر والجزائر تكملان عقد نصف النهائي لبطولة كأس العرب

-عقوبات أوروبية جديدة على سوريا و"جيش فاغنر" الروسي

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