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مسؤول إسرائيلي كبير: إيران قريبة من العتبة النووية ومن المفترض الاستعداد للخيار العسكري

الأحد 12 ديسمبر 2021 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي كبير: إيران قريبة من العتبة النووية ومن المفترض الاستعداد للخيار العسكري



القدس المحتلة / سما /

نقلت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عن مسؤول أمني كبير قوله إن إيران أصبحت "قريبة من العتبة النووية"، مضيفا أنه "من المفترض الاستعداد للخيار العسكري" ضد طهران.وأضاف المسؤول الأمني الذي لم يكشف اسمه أن "الإيرانيين لن يتعجلوا في عبور العتبة النووية لأنهم يفهمون تبعات ذلك، لكننا نتابع الموضوع"، لافتا إلى أن "مسألة التخصيب هي إحدى القضايا وليست كلها، هناك أشياء يمكن القيام بها على طول الطريق... يجب عدم السماح لإيران بالمضي قدما".

من جانبه، قال  بيني غانتس،  في مؤتمر صحافي مصغر بولاية فلوريدا الأمريكية: "لقد أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستعداد والتحضير عسكريا للتحدي الإيراني".

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن مسؤولا عسكريا إيرانيا كبيرا توعد "المعتدين" بدفع "ثمن غال"، وذلك بعد نشر تقرير عن خطط أمريكية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لضربات على مواقع نووية إيرانية في حال فشل الدبلوماسية.

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