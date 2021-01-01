  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم

الأحد 12 ديسمبر 2021 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم و جافا دافئا نسبيا خلال ساعات الظهيرة ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا الى بارد ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وجافا دافئا نسبيا خلال ساعات الظهيرة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تصدر بيانا حول حادث الانفجار في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل ومشاهد تعرض لأول مرة عن عملية "نفق الحرية" (فيديو)

صحيفة تكشف عن ما سيتناوله لقاء الرئيس عباس وغانتس

تهديد صريح من الصين لأميركا: سنهاجم قواتكم في هذه الحالة

ليست إيران.. وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة

ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

لا تسوية سياسية مع الفلسطينيين..غانتس: تعليمات للجيش بالاستعداد عمليا للتحدي الإيراني

الأخبار الرئيسية

الرئيس

ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

قيادي بحماس يتحدث عن تفاهمات التهدئة وإعمار غزة: المقاومة تملك أوراقا قوية ومطمئنة

غانتس

غانتس يعرض على الأمريكيين جدولا زمنيا يحتاجه الجيش الإسرائيلي قبل مهاجمة إيران

استعدادا للقتال على جبهة غزة.. الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية مفاجِئة بمشاركة الاف الجنود

لا تسوية سياسية مع الفلسطينيين..غانتس: تعليمات للجيش بالاستعداد عمليا للتحدي الإيراني

الاتصالات الفلسطينية