ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم و جافا دافئا نسبيا خلال ساعات الظهيرة ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا الى بارد ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وجافا دافئا نسبيا خلال ساعات الظهيرة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.