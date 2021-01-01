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ارتفاع عدد المصابين بـ “أوميكرون”.. 566 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

السبت 11 ديسمبر 2021 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد المصابين بـ “أوميكرون”.. 566 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ صباح أمس الجمعة وحتى مساء اليوم السبت، بعد فحص 83,693 عينة مخبرية.

وبحسب الوزارة، فإن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1,349,715 من بينهم 5,855 حالة نشطة، ومن بينها 102 حالة خطيرة، منهم 61 حالة حرجة و52 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما بلغ عدد الوفيات 8210، دون تسجيل وفيات جديدة.

وفي بيان لاحق، أعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد المصابين بالمتحور الجديد أوميكرون إلى 55، فيما لازال ينتظر خروج 51 حالة أخرى مشتبه بإصابتها بالمتحور.

#الصحة الإسرائيلية #فيروس كورونا #متحور أوميكرون

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