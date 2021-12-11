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ليست إيران.. وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة

السبت 11 ديسمبر 2021 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليست إيران.. وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة



القدس المحتلة /سما/

نفى وزير شؤون الشتات الإسرائيلي نحمان شاي أن تكون إيران هي العدو الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن ليست لديها مشكلة في أن تصبح إيران دولة عتبة نووية.

وقال شاي الذي عاد مؤخرا من زيارة لواشنطن في تصريحات نقلتها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: " :العدو الرئيسي للولايات المتحدة ليس إيران ولكن الصين وإدارة بايدن تركز عليها".

وأضاف: " الإيرانيون في طريقهم لأن يصبحوا دولة عتبة نووية. يمكن للأمريكيين على الأرجح التعايش مع هذا في سلام".

وفي وقت سابق، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم السبت، في إحاطة للصحافيين الإسرائيليين خلال مشاركته في مؤتمر في فلوريدا الأميركية، إنه "أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد والتحضير عمليا للتحدي الإيراني".

ونقل صحافيون إسرائيليون عن "مصدر أمني رفيع المستوى" قوله خلال الإحاطة ذاتها إن "إيران على عتبة النووي".

وأضاف غانتس أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية يعلمون جيدا ما يحدث، ولم يتم إحراز أي تقدم في جولة المفاوضات في فيينا، وهم يفهمون أن الإيرانيين يلعبون لعبة، ما قلته لهم هو إن إيران لديها خيارات سيئة الآن، والوضع الاقتصادي هناك صعب وبالتالي هناك مجال للضغط الدولي السياسي والاقتصادي والعسكري أيضًا، حتى تتمكن إيران من وقف تخيلاتها بشأن البرنامج النووي"، بحسب ما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

وأوضح غانتس في لقاءاته مع الإدارة الأميركيّة "الخطوط العريضة للخطة الإسرائيلية ‘ب‘ والاتفاق على مواصلة التنسيق الأمني المعمّق".


 

#ايران #اسرائيل #البرنامج النووي الإيراني #الاتفاق النووي #الولايات المتحدة

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