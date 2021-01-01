الرجوب يتفقد مراكز الاقتراع في محافظة جنين

جنين /سما/

تفقد محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب مراكز الإقتراع في عدد من التجمعات السكانية في المرحلة الأولى لانتخابات مجالس الهيئات المحلية2021، التي فتحت أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في الهيئات المحلية ورافقه قادة الأجهزة الأمنية.

وأكد الرجوب على أن الانتخابات هي عرس فلسطيني بامتياز تكرس خيار الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية ومسؤولية، مثمناً الإجراءات السلسة المتبعة من أجل ضمان نجاح عملية الاقتراع، شاكراً الجهود المبذولة لكافة الطواقم والعاملين في مراكز الاقتراع وأفراد الشرطة في تنظيم سير الإنتخابات.