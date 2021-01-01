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"مأساة تفوق التصور".. بايدن يعلق على الأعاصير التي تضرب وسط الولايات المتحدة

السبت 11 ديسمبر 2021 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مأساة تفوق التصور".. بايدن يعلق على الأعاصير التي تضرب وسط الولايات المتحدة



واشنطن /سما/

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في وسط الولايات المتحدة تشكل "مأساة تفوق التصور".

وأوضح بايدن في تغريدة على "تويتر" أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفا "نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين".

وكان حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، أندي بشير، أعلن أن حصيلة الأعاصير التي ضربت غرب الولاية قد تصل إلى ما بين 70 - 100 قتيل، داعيا الرئيس، جو بايدن، إلى إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية.

وأضاف: "كنتاكي بحاجة إلى دعم فيدرالي للاستجابة لهذه الحوادث، لقد انقطعت الكهرباء بشكل واسع، وهناك حاجة لمولدات كهرباء طارئة في المنشآت الحيوية".

#الرئيس الأمريكي #الولايات المتحدة #جو بايدن #الادارة الامريكية

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