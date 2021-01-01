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وزارة الأوقاف تُفند إشاعة إنشاءها لمقبرة جديدة شرق غزة

السبت 11 ديسمبر 2021 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الأوقاف تُفند إشاعة إنشاءها لمقبرة جديدة شرق غزة



غزة /سما/

فندت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الإشاعة التي تداولها نشطاء مواقع التواصل حول إنشاءها لمقبرة جديدة شرق غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، د. عادل الهور، "إن نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي قد حرفوا دعوة الوزارة التي دعت فيها الناس لعدم الدفن في المقابر الممتلئة والمغلقة الموجودة داخل أحياء غزة والدفن في مقبرة الشهداء "شرق جباليا"".

وكان بعض نشطاء مواقع التواصل قد نشروا إشاعة حول إنشاء الأوقاف لمقبرة جديدة ومشجرة شرق غزة، متبوعة بمعلومات لا أساس لها من الصحة.

ودعا الهور نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها من مصادرها الرسمية.

ويذكر أن وزارة الأوقاف تطلق دعوات بشكل مستمر للناس لعدم دفن موتاهم داخل المقابر المغلقة والتوجه للدفن في المقابر المفتوحة.

#وزارة الاوقاف #مواقع التواصل الاجتماعي #قطاع غزة #مقابر

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