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لجنة الانتخابات تعلن انتهاء الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021

السبت 11 ديسمبر 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تعلن انتهاء الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021



رام الله /سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، انتهاء الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، في 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان صحفي، أنه سيسمح للمتواجدين داخل مراكز الاقتراع بالتصويت.

وأشارت إلى أنها ستعلن النتائج صباح يوم غد الأحد في مؤتمر صحفي.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها وبدأت استقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحاً، كما هو مقرر.

وبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه المرحلة 405,687 ناخبا وناخبة مسجلين في 222 مركز اقتراع تحتوي على 717 صندوق اقتراع، فيما يزيد عدد الطواقم العاملين في هذه المراكز على 4000 موظف وموظفة.

وترشحت 573 قائمة انتخابية للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، تضم كلها 4,480 مرشحاً، 26% منهم من النساء، يتنافسون على 1,514 مقعداً.

عملية الفرز ستجري في نفس محطات الاقتراع، بحضور أكثر من 1600 مراقب محلي ودولي، وتختتم بالإعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم مباشرة بعد الانتهاء من الفرز.

يذكر أنه وبالإضافة إلى 154 هيئة محلية سيجري فيها الاقتراع، هناك 162 هيئة محلية أخرى ترشحت فيها قائمة واحدة مكتملة سيعلن فوزها بالتزكية مع النتائج النهائية، بالإضافة إلى 60 هيئة محلية لم تترشح فيها أي قائمة مكتملة ويترك قرار البت بشأنها لمجلس الوزراء.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات المحلية 2021 #انتخابات الهيئات المحلية #محافظات الضفة الغربية

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