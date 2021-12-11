غانتس أبلغ الإدارة الامريكية إصدار أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران

القدس المحتلة /سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أبلغ الإدارة الأمريكية بأن قد أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.

ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم السبت، عن مصدر أمني إسرائيلي أن غانتس قد أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للقيام بخيار عسكري ضد إيران، وهو ما أبلغه وزير الامن الإسرائيلي إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، في هذه الآونة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن غانتس قد أوضح للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك أي تقدم في مباحثات فيينا الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أن الجانب الإيراني "يناور أو يخادع" الأطراف المشاركة في المفاوضات الدائرة في العاصمة النمساوية.

גנץ הודיע לאמריקאים כי הנחה להיערך לאופציה צבאית מול איראן https://t.co/TEA8Ni6487 — Haaretz הארץ (@Haaretz) December 11, 2021

وفي سياق متصل، وبحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن إسرائيل تشاورت مع الولايات المتحدة في العام الماضي قبل هجومين شنتهما على إيران، وتخشى الآن من أن صفقة محتملة مع إيران ستدفع الأمريكيين لمحاولة منع تل أبيب من تنفيذ المزيد من عمليات إحباط سرية ضد البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير نشرته "نيويوك تايمز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار، قال إن إسرائيل تشاورت مع الأمريكيين قبل هجومين سريين، الأول في يونيو/حزيران الماضي واستهدف مصنعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي التي تعمل على تخصيب اليورانيوم في مدينة كرج الإيرانية، والذي قالت تقارير إنه تم تنفيذه بواسطة طائرات بدون طيار، فيما وقع الهجوم الثاني في سبتمبر/أيلول ضد قاعدة صواريخ في إيران.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.

