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إيران تحذر من “ثمن غال” بعد تقرير عن التخطيط لتدريبات عسكرية أمريكية إسرائيلية

السبت 11 ديسمبر 2021 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تحذر من “ثمن غال” بعد تقرير عن التخطيط لتدريبات عسكرية أمريكية إسرائيلية



طهران /سما/ رويترز

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن مسؤولا عسكريا إيرانيا كبيرا توعد “المعتدين” اليوم السبت بدفع “ثمن غال”، وذلك بعد نشر تقرير عن خطط أمريكية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لضربات على مواقع نووية إيرانية في حال فشل الدبلوماسية.

وذكرت وكالة نور الإخبارية التابعة لأعلى جهاز أمني في إيران في تغريدة على تويتر نقلا عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه “إتاحة الأجواء لأن يختبر القادة العسكريون الصواريخ الإيرانية مع أهداف حقيقية سيكبد المعتدين ثمنا غاليا”.

وكان مسؤول أمريكي كبير قال إن من المتوقع أن تبحث الولايات المتحدة وإسرائيل تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية وإذا طلبها زعماء البلدين.

وقال المسؤول يوم الأربعاء مشترطا عدم الكشف عن هويته إن المحادثات في الولايات المتحدة مع بيني غانتس تأتي في أعقاب إفادة قدمها القادة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان بشأن مجمل الخيارات العسكرية المتاحة لضمان عدم تمكن إيران من صنع سلاح نووي.

#ايران #اسرائيل #الولايات المتحدة #البرنامج النووي الإيراني #الاتفاق النووي

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