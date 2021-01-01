السلطات اللبنانية تحبط تهريب 4 ملايين حبة مخدّر إلى السعودية

بيروت /سما/

أحبطت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، عملية تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون (مخدرة) إلى السعودية داخل شحنة أكياس بُن.

وجاء ذلك في بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأفاد البيان: "توافرت معلومات مؤكدة عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البُن، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى السعودية".

وأضاف: "خلال المتابعة، تم تحديد جميع أفراد شبكة التهريب بينهم لبناني وسوري، فأعطيت الأوامر للعمل على مراقبة أفراد الشبكة وتوقيفهم (لم تحدد عددهم)، ومداهمة المستودع حيث تُخبأ كمية الكبتاغون".

وأردف: "تمت مداهمة المستودع في بئر حسن (غربي العاصمة بيروت)، وتم ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البُن، كانت جاهزة للشحن".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، أحبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية، عملية تهريب مليون ونصف حبة كبتاغون مخبأة في قواعد منصات خشبية كانت معدة للتصدير عبر مرفأ بيروت، وأوقفت أحد المتورطين.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، قررت السعودية حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية من دخول المملكة أو المرور عبر أراضيها لدولة ثالثة، بحجة استغلالها في تهريب المخدرات.

وجاء القرار السعودي آنذاك إثر ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش في شحنة رمان قادمة من لبنان.