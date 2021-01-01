الاحتلال يقتحم شارع الشلالة وسط الخليل

الخليل /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شارع الشلالة الجديد وعرقلت حركة المواطنين، وسط مدينة الخليل.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الشلالة والزقاق المؤدي الى سوق الخضار وحارة الشيخ ومسجد علي البكّاء وسط المدينة، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين في المنطقة. كما احتجزت قوات الاحتلال مراسل "وفا" جويد التميمي.

واعتبر أصحاب محال تجارية في المنطقة، اقتحام جنود الاحتلال شارع الشلالة الجديد، أحد الشارعين اللذين يؤديان إلى البلدة القديمة بعد إغلاق "شارع الشهداء" عقب المجزرة المروعة في الحرم الإبراهيمي عام 1994، محاولة إضافية للحد من الحركة التجارية في المنطقة، ويدفع باتجاه ترحيل المواطنين والمتسوقين عنها.