اشتيه: القيادات التي سيتم انتخباها هي قيادات مجتمعية ستخطو إلى الامام

رام الله /سما/

تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم السبت، مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية "المرحلة الأولى"، في قرى عين يبرود وجفنا والمزرعة القبلية بمحافظة رام الله والبيرة.

ورافق رئيس الوزراء، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ومدير شرطة المحافظة العميد علاء شلبي.

وقال رئيس الوزراء خلال تفقده مراكز الاقتراع: "ما رأيناه اليوم في القرى التي تفقدناها بتوجيه من الرئيس محمود عباس، عملية انتخابية من الدرجة الأولى تسير على أكمل وجه، وبعد انجاز هذه المرحلة سنأتي الى المرحلة الثانية في الربع الأول من العام القادم".

وأضاف، "روح المنافسة تسير على أكمل وجه وهذا التنافس يصب في خدمة الناس، فهذه الانتخابات هي بالأساس لخدمة المواطنين، والقيادات التي سيتم انتخباها هي قيادات مجتمعية ستخطو الى الامام".

وشكر رئيس الوزراء كافة الجهات التي تشرف على ضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه سواء لجنة الانتخابات المركزية أو المعلمين أو المؤسسة الأمنية، إضافة الى الرقابة المجتمعية، الأمر الذي يعطي العملية الانتخابية مصداقيتها.