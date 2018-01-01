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فريق من باحثي جامعة الإمارات وجامعة أكيتا اليابانية يتوصل لتقنية جديدة لمعالجة المياه المستخرجة من ابار البترول

السبت 11 ديسمبر 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق من باحثي جامعة الإمارات وجامعة أكيتا اليابانية يتوصل لتقنية جديدة لمعالجة المياه المستخرجة من ابار البترول



العين /سما/

في إطار  الشراكة الاستراتجية والتعاون العلمي والبحثي والتبادل الطلابي  بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة أكيتا في اليابان، والذي بدأ في عام 2018، استطاع فريق من الباحثين والمبتكرين في  المختبر المشترك بين قسم علوم الارض، بكلية العلوم،  في جامعة الإمارات العربية المتحدة – وجامعة أكيتا اليابانية من استعمال  تقنية معالجة مياه جديدة قائمة على الأغشية الخزفية ، وجهاز تكنولوجي متطور يعمل على الفصل بين المياه و النفط ، لإزالة الشوائب الصلبة والجسيمات تعرف بي " تقنية معالجة المياه المنتجة القائمة على الأغشية الخزفية (CMPWT) Ceramic Membrane-based Produced Water Treatment Technology "، بحضور الدكتور صايبي حكيم  من قسم علوم الأرض بكلية العلوم  وكلا من  الباحثين والخبراء السادة:  ناكا مورا أراتا ، و كاوامورا  كازايوكي،  و إيكيدا كيسوكي  ممثلين عن الشركات اليابانية لقطاع النفط والغاز والمياه: شركة انبكس  و شركة جوجمك، وعدد من الباحثين والطلبة في المختبر المشترك بالحرم الجامعي. 

  وأوضح الدكتور صايبي حكيم  من قسم علوم الأرض بكلية العلوم  " تعتبر تقنية معالجة المياه المنتجة القائمة على الأغشية الخزفية (CMPWT) Ceramic Membrane-based Produced Water Treatment Technology  ، تقنية ناشئة لإزالة النفط والجسيمات من المياه المختلطة بالنفط، وسيتم عرضها على الطلاب والباحثين، ويمكن لهذه التكنولوجيا في زيادة نوعية المياه واستخدامها لأغراض زراعية وصناعية".

فيما أشار ناكا مورا أراتا إلى أن هذه التقنية الحديثة والتي يجريالعمل الآن على تطويرها من فريق مشترك بين جامعة الإمارات وجامعة أكيتا اليابانية، تُعدّ فريدة وستخدم قطاع النفط والغاز والطاقة في الدولة وأكد على أن الشركات تعمل على تطويرها لتكون مجدية اقتصادياً وتخدم قطاع صناعة النفط والغاز لحماية البيئة والاستفادة الفاعلة من المياه الثقيلة في استخدمات تحقق الاستدامة والحفاظ على البيئة والزراعة.    

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