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الاونروا تدين اقتحام مجموعة من الشبان لاحدى مدارسها بغزة وتعتبره خرقا لحياديتها

السبت 11 ديسمبر 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا تدين اقتحام مجموعة من الشبان لاحدى مدارسها بغزة وتعتبره خرقا لحياديتها



غزة/سما/

 ادانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" اقتحام مجموعة من الشبان الذين كانوا يشاركون في مسيرة الذكرى السنوية لحركة حماس امس الجمعة بعد تجاوزهم الحراس مدرسة الأونروا الابتدائية المشتركة (ج) و (د) في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين حيث قاموا بانزال علم الأونروا من هوائي على سطح المبنى  ورفعوا بايديهم علم حماس لفترة وجيزة .

وقال بيان الاونروا انه قد تم نقل الشباب مع علمهم من مدرسة الأونروا بعد فترة وجيزة من دخولهم المدرسة فيما لحقت بالمدرسة بعض الاضرار الطفيفة الأضرار نتيجة دخول الشبان اليها وهي حاليا قيد الإصلاح.
 
 وادانت الأونروا حسب البيان بأشد العبارات الاقتحام القسري لمدرسة جباليا الابتدائية التابعة للأونروا ، وانزال علم الأونروا ورفع علم حماس حيث تشكل هذه الاعمال انتهاكًا خطيرًا لحياد مباني الأونروا ، مما يعرض ولاية الأونروا لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين للخطر. 

 وقامت الاونروا على الفور  حسب البيان بالاتصال بالجهات المعنية بغزة وعرضت امامها تلك المخاوف والمخاطر المترتبة على مثل هذه الحوادث .
 

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