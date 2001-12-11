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مهجة القدس: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 110 أسيرًا

السبت 11 ديسمبر 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهجة القدس: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 110 أسيرًا



غزة /سما/

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى الأستاذ تامر الزعانين اليوم؛ ارتفاع قائمة عمداء الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني إلى (110) أسيرًا؛ وهم الأسرى الذين مضى على اعتقالهم 20 عام وأكثر بشكل متواصل وذلك بعد دخول الأسير محمود محمد عبيات من بلدة دورا بمحافظة الخليل والمعتقل منذ تاريخ 11/12/2001م والمحكوم بالسجن المؤبد (مدى الحياة).

وقال الزعانين أن قائمة عمداء الأسرى ضمت (13) أسيرًا من الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عامًا بشكل متواصل وما زالوا يُطلق عليهم "أيقونات الأسرى"، أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس والمعتقلان منذ عام 1983م، وأن من بين الأسرى (25) أسيرًا يُطلق عليهم "الأسرى القدامى"، وهم المعتقلين من قبل اتفاقية أوسلو عام 1994م، ولم يتم إطلاق سراحهم في أي صفقة، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم في الصفقة الرابعة بعد عودة المفاوضات بين السلطة والاحتلال في عام 2013م، وتم الإفراج عن ثلاث دفعات من أصل أربع دفعات، وبعد سوء العلاقات بين السلطة والاحتلال رفض العدو الإفراج عن الدفعة الرابعة.

وبين الزعانين أن من بين عمداء الأسرى الـ 35 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عام ربع قرن متواصلة وما زالوا حتى الآن في داخل سجون الاحتلال ويطلق عليهم "جنرالات الصبر".

وطالب الزعانين المقاومة الفلسطينية بالإسراع بتنفيذ صفقة وفاء أحرار ثانية في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى في داخل سجون الاحتلال.

#مؤسسة مهجة القدس #عمداء الأسرى #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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