الرئيس يعزي بوفاة رئيس الرابطة الهندية- العربية

رام الله /سما/

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بوفاة رئيس الرابطة الهندية– العربية، سيد فخار الدين.

وقال الرئيس في برقية تعزية بعثها اليوم السبت، لعائلة الراحل: "نعزيكم بوفاة صديق فلسطين الكبير، الذي أمضى حياته في دعم شعبنا الفلسطيني، وكان مناصراً قوياً له، ومدافعاً صلباً عن نضاله لنيل الحرية والاستقلال"، ودعا سيادته المولى عز وجل أن ينعم على الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

كما بعث الرئيس برقية تعزية، بوفاة سيد فخار الدين، إلى أعضاء الرابطة الهندية– العربية.

وقال الرئيس: "تلقينا بحزن نبأ رحيل الأخ العزيز سيد فخار الدين، رئيس الرابطة الهندية– العربية، الصديق الكبير لشعبنا، الذي كرس سنوات من حياته في مناصرة شعبنا وقضيته، وأولاها تأييده المطلق، وعمل بإخلاص في دعم كفاح شعبنا لنيل حقوقه المشروعة، وسنظل وشعبنا نذكره باعتزاز وامتنان ووفاء".