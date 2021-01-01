تفقد مراكز اقتراع بنابلس.. الصالح يشيد بسلاسة عملية انتخابات الهيئات المحلية

نابلس /سما/

أشاد وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، بسلاسة العملية الانتخابية، والإجراءات المتبعة من أجل ضمان سيرها ونجاحها.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم السبت، عدداً من مراكز الاقتراع لانتخابات الهيئات المحلية في محافظة نابلس، وشمل ذلك قرى وبلدات (الباذان، دير الحطب، حوارة، بورين، عصيرة القبلية، مادما، عوريف، جماعين، زيتا جماعين).

وحيّا الوزير الصالح المواطنين الذين توجهوا منذ ساعات الصباح الباكر من أجل التصويت وممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية، ومن هم الأقدر على خدمتهم وتلبية احتياجاتهم.