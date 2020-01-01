تقرير عسكري: القيادة الجوية الأمريكية تتمسك بالقاذفات القديمة خوفا من خسارتها

واشنطن /سما/

كشف موقع عسكري أمريكي، اليوم السبت، أن قيادة القوات الجوية الأمريكية قررت عدم التخلي عن القاذفات الاستراتيجية من طراز "B-1B Lancer" قبل استيلام القاذفات من طراز "B-21 Raider".

وذكر موقع "defensenews" الأمريكي في تقريره استند إلى وثيقة ميزانية الدفاع الأمريكية التي وافق عليها مجلس النواب أن التخلي وتقليص أسطول الطائرات سيستمر حتى سبتمبر/ أيلول 2023.

وبحسب التقرير، أنتجت شركة Northrop Grumman الأمريكية بالفعل خمس طائرات من طراز "B-21" ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في منتصف عام 2020، حيث يتم استخدام الطراز القديم من القاذفات بشكل نشط في السنوات الأخيرة.

وأضاف التقرير أن قاذفات الطائرات B-1B وB-2 Spirit سيتم إيقاف تشغيلها في السنوات العشر القادمة وستستخدم القوات الجوية الأمريكية طائرات B-21 وB-52 ستراتوفورتس كطائرات بديلة.



وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية تعليق رحلات القاذفات الاستراتيجية B-1B Lancer لإجراء فحوصات إضافية بعد وقوع حادث فني في الأجواء.