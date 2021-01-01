“ثقافة جنين” تؤبن الراحل الدكتور سامي باشا

جنين /سما/

نظمت مديرية الثقافة في جنين، اليوم السبت، في مقر المحافظة حفل تأبين بمناسبة مرور الذكرى الأربعين على وفاة الدكتور سامي باشا ابن مدينة جنين الذي توفي في الغربة، تحت عنوان “أضواء وتأملات في كتابة القيادة والأربعون”، بمشاركة محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومديرة الثقافة آمال غزال، وذوي الفقيد، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والأسرة الثقافية في المحافظة.

من جهته، أشاد الرجوب بمناقب الفقيد، وتفانيه وإخلاصه في عمله، إضافة إلى إنجازاته على المستوى العلمي الأكاديمي، وقال الرجوب: “إن الراحل مثال يحتذى به في خدمة القضايا الوطنية والثقافية على مستوى الوطن والعالم”، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتخلل التأبين، إلقاء كلمات لكل من مديرة الثقافة والأدباء وأسرة الفقيد، وعرض فيلم قصير عن حياته ومناقشة إصدار له، فيما سلم الرجوب أسرة الفقيد درعاً تقديراً لإنجازاته.