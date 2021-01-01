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حمايل: “فاتورة بيتا” ارتفعت بشكل كبير

السبت 11 ديسمبر 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمايل: “فاتورة بيتا” ارتفعت بشكل كبير



نابلس /سما/

قال موسى حمايل نائب رئيس بلدية بيتا في نابلس، اليوم السبت، إن عدد الشهداء في البلدة بلغ 9 بعد استشهاد الشاب جميل أبو عياش أمس، وأن “فاتورة بيتا” ارتفعت بشكل كبير جدًا.

واعتبر حمايل في حديث لإذاعة القدس المحلية بغزة، أن ما يقوم به جيش الاحتلال من استخدام رصاص متفجر هو تصعيد خطير ضد أهالي البلدة، لافتًا إلى أن الاعتداءات طالت الحجر وشبكات المياه والكهرباء.

وقال إن “كلمة حراس جبل صبيح واضحة، وتتلخص بعدم القبول بوجود استيطان في بيتا، وأن على الاحتلال إحضار 15 ألف رصاصة لقتل كافة سكان البلدة قبل أن يصادر أراضيها”.

وأضاف أن “رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت يتبجح ويقول سأعيد كل المستوطنين على الرغم من كل الوثائق التي قدمها أهالي بلدة بيتا والتي تثبت ملكيتهم لأراضيهم، والعالم ينظر إلى ما يحدث من اعتداءات ببلدة بيتا وجبل صبيح منذ أكثر من 8 أشهر ولا يحرك ساكنًا”.

وتابع أن “محاكم الاحتلال لم تستطع أن تتخذ قرارًا ضد أراضي البلدة، لأننا نمتلك أرواقًا تثبت ملكيتنا لها، وهناك أشجار زيتون يزيد عمرها عن عمر دولة الاحتلال”.

#بلدية بيتا #نابلس #جميل أبو عياش

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