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إطلاق كتاب “أرض الأجداد من الأزل إلى الأبد ” في جنين

السبت 11 ديسمبر 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق كتاب “أرض الأجداد من الأزل إلى الأبد ” في جنين



جنين /سما/

 شهدت مدينة جنين فعاليّة لإطلاق كتاب “أرض الأجداد من الأزل إلى الأبد”، للباحث د.علي حسين قليبو، وتخللها عرض يجمع بين الصور والنص الأدبي.

وشارك نائب المحافظ كمال أبو الرب ممثلًا عن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب في حفل إعلان الكتاب.

وتضمن معرض الصور الاثنوجرافي “أرض الأجداد من الأزل إلى الأبد” معالم الهوية الفلسطينية وعلاقتها بالأرض وارتباطها بالزراعة البعلية والتي لعبت دورا مهماً في تكوين عناصر بنيتها في منظومة دينية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فتحولت قفار وجبال وسهول فلسطين إلى بيئة طبيعية أصبحت مرآة لتاريخنا الاجتماعي، واستقرار القبائل السامية في حوض أودية جبل الخليل وصولًا إلى اعتناق أجدادنا الدين الإسلامي بعد معرك أجنادين.

وأقيمت الفعالية تحت رعاية محافظة جنين والقنصلية التركية وبلدية جنين، في مركز الطفل الفلسطيني، بحضور القنصل التركي في القدس أحمد ديميرير، ورئيس بلدية جنين فايز السعدي، ورئيس مجلس إدارة المركز معمر جرار.

#كتاب أرض الأجداد من الأزل إلى الأبد #مدينة جنين

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