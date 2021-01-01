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الانتخابات المحلية: 30% نسبة الاقتراع حتى الساعة الواحدة ظهرا

السبت 11 ديسمبر 2021 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات المحلية: 30% نسبة الاقتراع حتى الساعة الواحدة ظهرا



رام الله /سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الأولى" بلغت 30% حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر.

وأوضحت اللجنة أن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى الساعة الواحدة وصل إلى 122,090 من مجمل أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405,687 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت.

وأكدت أن عملية الاقتراع تسير بسلاسة دون رصد أي مخالفات أو خروقات، مشيرة إلى أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 222 منتشرة في 154 هيئة محلية ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت 11 كانون الأول 2021.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات المحلية 2021 #انتخابات الهيئات المحلية

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