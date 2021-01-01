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مصرع أكثر من 50 شخصا جراء أعاصير تضرب الولايات المتحدة

السبت 11 ديسمبر 2021 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع أكثر من 50 شخصا جراء أعاصير تضرب الولايات المتحدة



واشنطن/سما/

لقي 50 شخصا على الأقل مصرعهم جراء إعصار قوي ضرب عددا من الولايات الأمريكية مساء الجمعة واليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن بيشير قوله إن نحو 50 شخصا "من المرجح" أن يكونوا قد لقوا مصرعهم جراء موجة من الأعاصير القمعية التي اجتاحت كنتاكي وولايات أمريكية أخرى في وقت متأخر من يوم الجمعة وصباح السبت.

ونقلت الصحيفة عن بيشير قوله في مقابلة مع محطة التلفزيون المحلية WLKY إن عدد القتلى مرجح للارتفاع، مضيفا أن "التقارير مفجعة حقا".

هذا ولقي 3 أشخاص حتفهم نتيجة إعصارين ضربا ولاية تينيسي بشرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

ونقلت قناة WMC التلفزيونية المحلية عن مدير مديرية الطوارئ في مقاطعة أوبيون قوله إن أحد الإعصارين ضرب هذه المقاطعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، فيما اجتاح الإعصار الثاني مقاطعة لايك، حيث قتل شخصان آخرين، بالإضافة إلى ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أوردت قناة "فوكس 2" عن وقوع عشرات الأشخاص تحت الأنقاض بعد انهيار جزئي لمستودع تابع لشركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية في ولاية إلينوي بسبب إعصار ضرب المنطقة. فيما كشفت وسائل إعلام مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة إعصار ضرب دارا لرعاية المسنين في ولاية أركنساس.

#الولايات المتحدة الأمريكية #واشنطن

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