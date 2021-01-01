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أول هاتف رئيسى من oppo قابل للطى - تفاصيل

السبت 11 ديسمبر 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول هاتف رئيسى من oppo قابل للطى - تفاصيل



وكالات / سما /

كشفت شركة Oppo ، عن أول  هاتف ذكى قابل للطى بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من كشف النقاب عن نموذج أولى للجهاز.

وقالت شركة Oppo في بيان صحفي، إن Find N يشبه جهازًا على غرار تشكيلة Galaxy Fold من سامسونج، والتي تم إنشاؤها بعد "أربع سنوات من البحث والتطوير المكثف وستة أجيال من النماذج الأولية، ومن المقرر أن يتم الإطلاق في يوم Oppo Inno فى 15 ديسمبر.

ولم يكشف Oppo عن أى معالج أو شاشة عرض أو مواصفات أخرى لـ Find N ، بخلاف عرض صورة وفيديو.

وقد وعدت بجهاز "جميل" يشعر بالرضا في اليد ، وسيكون سهل الاستخدام في كل من المواضع المفتوحة والمغلقة، وقالت أيضًا إنها حلت أى مشكلات متعلقة بتجعيد الشاشة والمتانة الكامنة في الهواتف الذكية القابلة للطى.

وتعتبر الشركة الأكثر شهرة فى مجال الهواتف الذكية القابلة للطي هي Samsung ، مع كل من الأجهزة القابلة للطي والطى، ولقد استغرقت شركة Samsung ثلاثة أجيال لحل نقاط الخلل الرئيسية في تشكيلة Fold ، ولكن أحدث طراز Fold 3 لا يزال بحاجة إلى العمل ، وفقا لتقرير engadged التقنى .

ولقد لعبت Oppo الأشياء بشكل مختلف من خلال انتظار إصدار طرازها الأول  ، على الأرجح حتى شعرت أنها تمكنت من تسوية أى مشكلات رئيسية.  وعلاوة على Find N، تم تعيين Oppo للكشف عن منتجات أخرى ، بعد أن استحوذت على وحدة المعالجة العصبية "المتطورة" (NPU) والنظارات الذكية، ويفترض أن هذا الأخير سيخلف Oppo AR Glass 2021 العام الماضي، وهو نظارات من نوع Wayfarer للمطورين فقط مع لوحات OLED مقاس 0.71 بوصة من المفترض أن يتم توصيلها بأجهزة Android عبر كابل USB.  ولقد أثارت النموذج الجديد بشعار "خفيف مقابل خفيف"، لذلك قد تكون نماذج خفيفة الوزن تستهدف المستهلكين ، وليس فقط المطورين، وسنكتشف ذلك قريبًا حيث يبدأ يوم Oppo Inno من 14 إلى 15 ديسمبر.

#شركة Oppo #Oppo

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