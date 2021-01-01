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خريشي: 25% نسبة النساء في القوائم التي قدمت للجنة الانتخابات

السبت 11 ديسمبر 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
خريشي: 25% نسبة النساء في القوائم التي قدمت للجنة الانتخابات



رام الله/سما/

أكدت مديرة جمعية المرأة العاملة في التنمية آمال خريشي أهمية مشاركة النساء في العملية الانتخابية في كافة مراحلها، مشيرة إلى أنَّ نسبة النساء في القوائم التي قدمت للجنة الانتخابات المركزية بلغت 25%.

وقالت خريشي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، إنَّ هناك تقدمًا في وضعية النساء داخل القوائم مقارنة بالسنوات الماضية، مبينة أنَّ هناك ثلاث نساء على رأس قوائم انتخابية.

ودعت خريشة إلى ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع والانتخاب بحرية، إلى جانب الالتزام بوقف الدعاية الانتخابية واحترام قانون الانتخابات.

#آمال خريشي #الانتخابات المحلية الفلسطينية

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