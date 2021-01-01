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وفاة و133 إصابة جديدة بـ"كورونا"في فلسطين

السبت 11 ديسمبر 2021 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة و133 إصابة جديدة بـ"كورونا"في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و250 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين: "إنّ حالة الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات جديدة في محافظات الضفة".

وأضافت: "أنّ الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 12، بيت لحم 26، طولكرم 5، الخليل 9، سلفيت 3، رام الله والبيرة 19، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 6، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 51، لافتة إلى أنه تم إجراء فحص 2490 عينة مخبرية.


 
وأشارت إلى أنّ حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 25، بيت لحم 43، طولكرم 4، الخليل 62، رام الله والبيرة 39، ضواحي القدس 2، طوباس 4، نابلس 16، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 55.

وتابعت الكيلة: "إنّ نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ونوهت إلى وجود 58 مصاباً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 90 مصاباً، بينهم 17 مصاباً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة الفلسطنية #فيروس كورونا #وباء كوورنا

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