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دولتان عربيتان تسجلان أولى حالات الإصابة بـ"أوميكرون"

السبت 11 ديسمبر 2021 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولتان عربيتان تسجلان أولى حالات الإصابة بـ"أوميكرون"



وكالات/سما/

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن رصد حالة إصابة بمتحور فيروس كورنا "أوميكرون" قادمة من خارج البلاد، مؤكدة أنه "لا وجود لمخالطين داخل المملكة".


وأكدت الصحة البحرينية أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أنه "بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين".


وأوضحت أنه تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا وتحوراته"، مشددة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية.

و أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن رصد حالتي إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لافتة إلى وجودهما "في العزل المنزلي".
وفي بيان له، أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن "الحالتين الايجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني (genomic sequencing)، مصابتان بالفعل بمتحور أوميكرون، وأن الحالتين موجودتين في العزل المنزلي وتظهران عوارض خفيفة، علما أنهما وافدتان من إفريقيا، وقد حصل الفحص الجيني لهما في الجامعة اللبنانية - الأميركية، بدعم من منظمة الصحة العالمية". 
 
ورأت الوزارة أن "وصول المتحور أوميكرون إلى لبنان كان مسألة وقت بعد انتشاره في غالبية دول العالم، ولكن ذلك يجب أن يشكل حافزا للجميع، مواطنين ومقيمين، لعدم التهاون في الإجراءات الوقائية والاقبال بكثافة ومن دون أي تردد عل

#البحرين #لبنان #أوميكرون

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